Serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu 1 haftada 4 kişi boğuldu

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Malatya’da yabancı uyruklu bir genç serinlemek için girdiği baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti.

Olay Karakaya barajı Atabey feribot iskelesi mevkiinde meydana geldi. Kuzenleriyle beraber Karakaya barajı Atabey feribot iskelesi mevkiinde yüzmeye giden 23 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmet Elbarho, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Durumun fark edilmesi üzerine hemen 112 sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekipleri tarafından yapılan yarım saatlik çalışmanın ardından Ahmed’in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Boğulan gencin naaşı otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

1 haftada 4. boğulma vakası

Öte yandan, son bir haftada 4 kişinin boğulduğu bölgede yetkililer, dip yapısı bilinmeyen sulara girilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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