Battalgazi Belediyesi, asfaltsız yol bırakmama hedefinde

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve iyileştirme çalışmaları ile ulaşımı kolaylaştırmaya devam ediyor. Fen İşlerine bağlı ekipler, son olarak Ağılyazı Mahallesi’nde sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Bakımsız ve kötü görünümde olan yolları yenileyerek, vatandaşları güvenli ve konforlu ulaşımla buluşturmayı hedefleyen Battalgazi Belediyesi, Ağılyazı Mahallesi’nde başlattığı sathi kaplama çalışmalarını tamamladı. İlçenin her caddesinde, mahallesinde ve sokağında asfaltlama çalışmalarına ara vermeden devam eden ekiplerin bu çalışmaları, vatandaşlardan takdir topladı.

Ağılyazı mahallesindeki çalışmaları yerinde inceleyerek birim müdürüne eksiklikler hakkında talimatlar veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi olarak ihtiyaçlar doğrultusunda hareket ettiklerini ifade etti. Halkın refahı için yürüttükleri çalışmalara önümüzdeki süreçte de devam edeceklerini vurgulayan Başkan Güder’e bu incelemelerde Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Belediye Başkan Yardımcıları ve muhtarlar eşlik etti.



“Hedefimiz 300 km’lik asfalt çalışması yapmak”

Ağılyazı Mahallesi’nde çalışmaların 5 noktada sürdürüldüğünün altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “2020 yılı içerisinde ekiplerimizin gayretleri sonucunda 300 kilometreye yakın yolumuzu asfaltlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şuanda da Ağılyazı mahallesindeki Kaymakamımız Abdul Kadir Duran ile birlikte inceliyoruz. Geldiğimiz yerlere baktığımızda nüfus yoğunluğunun olmadığı yerlerde bile belediye olarak asfaltlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Bunu gurur verici bir hizmet diye görüyoruz. Çünkü bir tane vatandaşımızı bile mağdur etmiyoruz. İnşallah bölgemizde 2021 ve 2022 yılı içerisinde asfaltlanmamış tek bir sokağın dahi kalmadığı bir Battalgazi’yi inşa etmek istiyoruz. Bütün çalışmalarımızı bu mihman üzerinden yapıyoruz. Amacımız kısa sürede vatandaşlarımızın arzu ve ihtiyaçlarını yerine getirmek. Ağılyazı Mahallemizi ziyaret ettiğimizde belediyemizin 5 noktada çalıştığını görüyoruz. İşte bunlar kudretli ve güçlü devlete sahip olmanın bir göstergesidir. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı iletiyorum. Cumhurbaşkanımızın bizlere vermiş olduğu düstur ve emir ile millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmak için bu makamlardayız. Tüm ekip arkadaşlarımıza temmuz ayının bu sıcağında hizmet aşkı ile çalışmalarını sürdürdükleri için teşekkür ediyorum” dedi.

“Battalgazi Belediyesi çok güzel işler yapıyor”

Battalgazi ilçesinde Belediyenin güzel hizmetlere imza attığını dile getiren Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran da, “Mahallelerde Battalgazi Belediyemizin yol çalışmalarını yerinde denetlemek için Belediye Başkanımız Osman Güder ile beraber buraya geldik. Belediyemiz 5 ayrı noktada, 5 ayrı mahalle güzergahında asfaltlama çalışması gerçekleştiriyor. Bu çalışmaları yerinde gördük.

Belediyemiz çok güzel hizmetlere imza atıyor. Biz başkanımıza ve belediye personelimize çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.



“Battalgazi Belediyesi her sorunumuza koşuyor”

Battalgazi Belediyesi’nin her sorunlarına koştuğunu belirten Ağılyazı Mahallesi Muhtarı Yaşar Adak ise, “Battalgazi Belediye’miz her sorunumuza koşuyor. Yapılan çalışmalarından çok memnunuz. Başkanımızdan çok memnunuz. Allah kendisinden razı olsun. Mahallemizde şuanda 5 bölgede daha yol çalışması var. Tahmini olarak bu çalışma 1520 km arasında bir yol yapım çalışması. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve Sayın Kaymakamımız Abdül Kadir Duran’a mahalle sakinlerimiz adına çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

