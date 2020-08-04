Pütürge’deki depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan yok

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Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere gören ölen veya yaralanan bulunmuyor.

Malatya’nın Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi merkezli deprem, saat 12,37’de, AFAD verilerine göre 5,2 şiddetinde meydana geldi. Malatya merkezde özellikle çok katlı binalarda hissedilen deprem Arguvan ilçesinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan bulunmuyor.

Arguvan ilçesinde Ender Yücekaya ışık vatandaş, birden sallandığını ifade ederek, büyük korku yaşadığını dile getirdi.

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