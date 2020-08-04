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Pütürge’de artçı sarsıntılar devam ediyor

İHA

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 şiddetindeki depremden sonra bir saat içerisinde 4 artçı sarsıntı yaşandı.

Pütürge’de artçı sarsıntılar devam ediyor

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 5,2 şiddetindeki depremden sonra bir saat içerisinde 4 artçı sarsıntı yaşandı.
Saat 12.37'de Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi merkezli meydana gelen 5,2 şiddetindeki deprem sonrasında saat 12.48 ve 12.51 ‘de 1,7 şiddetinde, saat 12,55’de 1,4 ve saat 13,01’de 1,8 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana geldi.
Bu arada, 5,2 şiddetindeki depremden önce de Pütürge ilçesinde saat 12.20’de 1,9, saat 12.21’de ise 1,7 şiddetindeki sarsıntılar kayıtlara geçti.

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