Pütürge’de artçı sarsıntılar devam ediyor

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Malatya’nın Pütürge ilçesinde 5,2 şiddetindeki depremden sonra bir saat içerisinde 4 artçı sarsıntı yaşandı.

Saat 12.37'de Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi merkezli meydana gelen 5,2 şiddetindeki deprem sonrasında saat 12.48 ve 12.51 ‘de 1,7 şiddetinde, saat 12,55’de 1,4 ve saat 13,01’de 1,8 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana geldi.

Bu arada, 5,2 şiddetindeki depremden önce de Pütürge ilçesinde saat 12.20’de 1,9, saat 12.21’de ise 1,7 şiddetindeki sarsıntılar kayıtlara geçti.

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