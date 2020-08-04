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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt Belediye Meclisinde imar görüşüldü

İHA

Yeşilyurt Belediye Meclisinde imar görüşüldü

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Meclisi, Ağustos Ayı Olağan Toplantısında gündemdeki komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplantıda 5.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından Temmuz Ayı Toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kurban Bayramını tebrik ettikten sonra merkez üssü Pütürge İlçesi Tepehan olan 5.2 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yeşilyurt İlçesinde Kurban Bayramının sağlıklı ve huzurlu geçmesi adına bayram süresince görev başında olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Mübarek Kurban Bayramının Yeşilyurt İlçemizde her zaman olduğu gibi huzurlu, sağlıklı ve güvenli ortamlarda idrak edilmesi adına tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kurban satış ve kesim yerlerimizde üst seviyede tedbirler aldık. Bayram boyunca görev başında olan ekiplerimiz her hangi bir aksaklık oluşmaması, hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla kurban ibadetini yapması adına özverili bir şekilde çalışmıştır. Bizlerde çalışmaları yerinde takip ederek, hemşehrilerimizle sosyal mesafe kuralları altında bayramlarını tebrik edip, kutladık. Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerimizin, ailelerinin ve tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramını bir kez daha tebrik ediyor ve kutluyorum. Meclis toplantımız için son hazırlıklarımızı yaptığımız sırada saat 12.37 sularında Pütürge İlçemizin Tepehan Korme bölgesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Cenabı Allah bizi daha büyük felaketlerden, afetlerden korusun, inşallah her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Malatya'mıza ve kıymetli hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum” diye konuştu.
Ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, ÇilesizKarakavakTecdeBostanbaşı mahalleleri sınırları içerisinde Mıhlıdut Caddesi ve Saraybosna caddesi aks devamlılığının sağlanması amacıyla 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yönelik İmar Komisyonu Raporu, Karakavak, Tecde ve Çilesiz mahallelerinde yapılan Revizyon İmar Planları içerisindeki plan notunun revizesi talebi ile Tecde Mahallesi 5633 ada 3 nolu parselde İmar Plan Tadilatı talebine dair İmar Komisyonu Raporu ile Yakınca Mahallesi 139 ada 14 nolu parselde Uygulama İmar Plan Tadilatı talebine dair İmar Komisyonu Raporu onaylanırken, Tecde Mahallesi 5633 ada 3 nolu parselde İmar Plan Tadilatı talebi ile Bostanbaşı Mahallesi 258 ada 1 parselde imar plan tadilatı talebine dair gündem maddeleri İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda red edilmesine karar verildi.

AK Parti’li meclis üyesi Murat Alabaş istifa etti
Yeşilyurt Belediye Meclisinin AK Parti’li Üyesi Murat Alabaş, AK Parti Meclis Üyeliğinden istifa ettiğine yönelik istifa dilekçesini Yeşilyurt Belediyesi Meclisine gönderdi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da istifa dilekçesini okuyup, Meclis Üyelerini bilgilendirdi.

Hekimhan Belediyesine bir adet çöp kamyonu hibe edildi
İmar maddelerinden 6’sının ertelenmesine, iki maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesine karar veren Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediyesi Tesisler Müdürlüğü envanterinde olan bir adet çöp kamyonunun Hekimhan Belediyesine hibe edilmesine yönelik teklifi kabul etti.

Eylül ayı toplantısında 29 parka isim verilmesi görüşülecek
Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ilçe genelinde tamamlanan 29 parka isim verilmesine yönelik teklifini Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale edilmesine karar verdikten sonra Ağustos ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Eylül Ayı Toplantısını 01 Eylül Salı günü saat 14:00’de Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirecek.

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