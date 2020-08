Malatya'daki 5.2'lik depremde bazı binalarda hasar oluştu (2)

HASARLI EVDEN, OKULA YERLEŞTİLER

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem nedeniyle ilçedeki bazı evlerde çatlaklar oluştu. Depremin merkez üssü olan Taşmış Mahallesi'nde birçok evde derin çatlaklar oluşurken, evinde hasar oluşan Gökhan İlgezdi (35), 10 kişilik ailesiyle birlikte uzun süredir kullanılmayan Taşmış İlkokulu'na taşındı.

Artçı sarsıntıların sürdüğü Taşmış'ta, çiftçilik yapan Gökhan İlgezdi, okulda yaşamaya başladıklarını kaydederek, "Eşyalarımızın hepsini okula taşıdık. Şuanda her şeyimizi okulda karşılamaya başladık. Bir an önce evimizin yapılmasını istiyoruz. Devletimizin bir an önce bu evlerimizi yapmasını istiyoruz" dedi.Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

