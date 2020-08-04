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Yeşilyurt Belediyesi Gündüzbey sosyal tesislerinin temel atma töreni gerçekleşti

İHA

Gündüzbey'in yöresel lezzetleri ve tabiat zenginliklerinin yanı sıra tarihi ve turistik mekanlarını iç ve dış turizme kazandırmak amacıyla Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından projelendirilen Gündüzbey Sosyal Tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Başkan Çınar, Gündüzbey'in tadına doyulmaz eşsiz yemeklerini, özel bir mekânda bölgeyi ziyaret edenlere sunacaklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Gündüzbey sosyal tesislerinin temel atma töreni gerçekleşti

Gündüzbey’in yöresel lezzetleri ve tabiat zenginliklerinin yanı sıra tarihi ve turistik mekanlarını iç ve dış turizme kazandırmak amacıyla Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından projelendirilen Gündüzbey Sosyal Tesislerinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Başkan Çınar, Gündüzbey’in tadına doyulmaz eşsiz yemeklerini, özel bir mekânda bölgeyi ziyaret edenlere sunacaklarını söyledi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri sırasındaki 45 vaadi arasında yer alan ‘Gündüzbey Sosyal Tesisleri’ projesi, adım adım gerçeğe dönüşüyor” dedi.

Gündüzbey’in tava yemekleri ve kahvaltılıkları nezih bir alanda sunulacak
Yılın her mevsiminde yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Gündüzbey’in tadına doyulmaz tava ve fırın yemeklerinin yanı sıra kahvaltılıklarını modern, nezih ve hijyenik bir ortamda sunmak amacıyla projelendirilen Gündüzbey Sosyal Tesisleri, iç ve dış tasarımıyla, oturma ve dinlenme alanlarıyla, çevre düzenlemesi ve aydınlatmasıyla, otoparkı ve bekleme alanlarıyla doğal ve tarihi zenginlikleri içerisinde barındıran Gündüzbey’e olan ilgiyi artıracak.

Kasap, fırın ve oturma alanlarıyla bölgeye değer katacak
3 bin 60 metrekare alan üzerinde, 1.256 metrekaresi kapalı alan olarak hizmete sunulacak olan Gündüzbey Sosyal Tesislerinin içerisinde 270 kişilik restaurant, 72 kişilik kafeterya, kasap reyonu, ekmek fırını, soğuk hava deposu, kuru gıda deposu, mescit, wc, lavabo ve otopark yer alacak.

Sosyal mesafe kuralları altında temel atma töreni yapıldı
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde sosyal mesafe kurallarına görev ayarlanan inşaat alanında gerçekleşen temel atma törenine; MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt eski Belediye Başkanı Mehmet Kavuk, TKDK İl Temsilcisi Murat Tunç, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

“Gelişen Yeşilyurt’umuza değer katacak yatırımlarımıza yenilerini ekliyoruz”
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tarihî dokusu ve lezzet mekanlarıyla dört mevsim ziyaretçi çeken Gündüzbey’e değerli bir yatırım kazandıracak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Değişen, gelişen ve büyüyen Yeşilyurt’un marka değerine büyük değerler katacak yatırımlarına bir yenisini daha ekliyoruz” diyerek, “ Seçim vaatlerimizi yerine getirmek adına ortaya koyduğumuz gayretli ve özverili çalışmalarımızın meyvelerini teker teker topluyoruz. 45 vaadimizden 30’unu 15 ay gibi kısa bir sürede belli bir seviyeye getirdik, birçok vaadimizi tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bugün temelini atacağımız Gündüzbey Sosyal Tesisleri projemizde bu vaatlerimiz arasındaydı. Bizler her alanda çok çalışıyoruz, ne söz verdiysek yerine getiriyoruz. Yeşilyurt’umuz bir bütün halinde büyüyüp gelişerek geleceğe daha umutla bakmaya başladı. Belediye Başkan Yardımcılarımızla, Belediye Meclis Üyelerimizle, Muhtarlarımızla ve bize güvenip böylesine değerli bir göreve getiren hemşehrilerimizin dua ve destekleriyle birlikte çalışmalarımızı aksatmadan sürdürmekteyiz. Bölgemize değer katacak, güzelleştirecek ve geliştirecek yatırımlarımızı teker teker hayata geçiriyoruz. Tava ve fırın yemekleri, kahvaltılıkları ve doğal güzellikleriyle farklı bir atmosfere sahip Gündüzbey bölgemizin var olan güçlü potansiyelini bugün temelini atacağımız bu özel yatırımla ön plana çıkartıp, gastronomi dünyasında daha güçlü bir şekilde yerine almasını hedefliyoruz. Gündüzbey’i ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistleri modern, nezih ve kaliteli bir tesiste misafir ederek, tava ve fırın yemeklerinden en güzel şekilde istifade etmelerini sağlayacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu eşsiz bölgemizin tarihsel ve kültürel mirasının korunmasına çok büyük önem veriyoruz. Gastronomi dünyasına bu bölgemizin tadına doyulmaz yemeklerini kazandırmak adına bu tür yatırım alanlarının çok ciddi katkılarını göreceğiz. Çırmıhtı bölgemizde bildiğiniz üzere ödüllü Kentsel Tasarım projemiz çatısı altında çok değerli yatırımlar hayata geçirdik, hale devam eden restorasyon projelerimiz var, tarihi konaklarımızın her birine farklı fonksiyonla yükledik, müzeler kazandırdık. Butik Otelimizi ve 44 Yıl Hatır Kahve Konağımızı tamamladık. Tüm projelerimizi bir bütün halinde sürdürmekteyiz. Dinamik ve güçlü bir belediyeyiz, adımlarımızı sağlam atıyoruz, hızla ilerliyoruz, geleceğe kalıcı eserler bırakıyoruz. Geleneksel mimari desenlerle modern çizgileri bir arada buluşturan Gündüzbey Sosyal Tesislerimiz de her yönüyle bölgemizin gelişimine ışık tutacak bir şekilde hizmete girecektir. Yöresel lezzetlerimizi bu projemizle ön plana çıkartacağız, iç ve dış mimarisiyle bölgemizin yapısına farklılık kazandıracağız. Dört kat üzerinde hizmete sunacağımız tesislerimizde misafirlerimizi bölgemizin misafirperverliğine yakışır şekilde ağırlayacağız, 350 kişiye aynı anda hizmet verecek kapasiteye sahip olacaktır.Buraya hem hemşehrilerimizin hem de bölgeyi ziyaret edecek olan misafirlerimizin göstereceği ilgiyi düşünürken buradaki esnaflarımızda kazanacaklar, hem yemeklerimize hem de kiraz başta olmak üzere her biri ayrı bir lezzete sahip tarımsal ürünlerimizin tanıtımı ve satışına katkılar sağlamış olacağız. Bölgemizin ekonomik hayatına önemli kazanımlar sağlamış olacağız. Yeşilyurt’umuzun her noktasının daha fazla değer görmesi için bu tür farklı ve dikkat çekici yatırım alanlarını çoğaltıyoruz. İnşaat işlerini gerekli özeni gösterip tamamladıktan sonra açılışını inşallah hep birlikte yapacağız. Yeşilyurt’umuza yeni bir cazibe alanı daha kazandıracak olmanın şimdiden heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesine değerli ve özel bir yatırımımız şimdiden Yeşilyurt’umuza, Gündüzbey’imize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın konuşmasından sonra protokol üyeleri tarafından inşaatın temeline ilk harç döküldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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