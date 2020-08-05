Jandarma deprem bölgesinde çadır kurdu

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Malatya’nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için AFAD tarafından temin edilen çadırlar kuruldu.

Malatya’nın Pütürge ilçesi Tepehan merkezli 5,2 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasarlı olan vatandaşların kalmaları için AFAD tarafından temin edilen çadırların kurulumunu jandarma yaptı. Taşmış Mahallesi'nde evleri zarar gören ailelere jandarma ekipleri tarafından 9 adet çadır kurulurken, Vali Aydın Baruş, yaptığı açıklamada deprem sonrası 6 evde ağır hasar oluştuğunu söylemişti.

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