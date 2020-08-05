Uyuşturucu ararken tarihi eser ele geçirildi

Malatya’da polis, bir şahsın evine uyuşturucuyla ilgili arama yaparken, tarihi eser ele geçirdi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” soruşturması kapsamında M. E. İsimli şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen, topraktan yapılmış, biri kırık olmak üzere 3 adet kase, 1 adet üzerinde hayvan figürü bulunan taş parçası,1 adet bakır mumluk,1 adet topraktan yapılmış kırık pipo,1 adet bakır fincan,14 adet sikke,1 adet yüzük,2 adet kemer tokasına benzeyen demir parçası,1 adet çekiç görünümlü demir parçası, 2 adet el dedektörü ele geçirilerek söz konusu malzemelere el konuldu.

Şüpheli şahsın hakkında 2863 SKM Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ifadesi alındıktan sonra KOM Şube Müdürlüğüne teslim edildi.



Kaçak telefon ele geçirildi

Bu arada, KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmada ise şüphe üzerine durdurulan bir şahsın elinde bulunan poşet içerisinde 6 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

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