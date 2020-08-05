İnönü Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi’ne 14 öğretim üyesi alınacak.

İnönü Üniversitesi’ne alınacak olan 14 öğretim üyesiyle ilgili yapılan açıklamada, “Üniversitemizin ilanda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca akademik eleman alınacaktır. Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır. İlanımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kamu Personeli Alım İlanları ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır” denildi.

Müracaatın 12 Ağustos’ta sona ereceği hatırlatılırken, söz konusu adayların üniversitenin Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra başvuru yapacakları kaydedildi.

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