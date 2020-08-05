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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya polisinden korona ile aktif mücadele

İHA

Malatya'da pandemi sürecinde denetimlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguluyor.

Malatya polisinden korona ile aktif mücadele

Malatya’da pandemi sürecinde denetimlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguluyor.
Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs (Covid19) ile mücadelede polis ekipleri de etkin görev alıyor. Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Covid19 ile mücadele kapsamında kentte yapılan denetim ve uygulamalarda kurallara uymayan kişi ve işletmelere cezai işlem uygulanıyor. Bu kapsamda kent merkezinde maske kullanımına dair yapılan denetimlerde toplam 164 kişiye maske takmamaktan idari işlem yapıldı.
Polis ekipleri ayrıca karantinada bulunan hastaların da denetimi kapsamında 293 adrese gitti. Yapılan ev denetimlerinde 28 adresin yanlış olduğu tespit edilirken 1 vakanın da hastaneye yatışının sağlandığı yine 4 şahsın ise adreste olmadığı belirlendi. Covid19 denetimleri kapsamında yine kent merkezinde 67 market ve 59 iş yeri kontrol edilerek kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi.

Düğün salonlarında rutin denetimler yapılıyor
Yine 1 Temmuz’da açılan düğün salonlarında da aralıksız denetimlerini sürdüren polis ekipleri, düğün salonlarında temizlik kuralları, maske, sosyal mesafe, misafir girişlerinde ateş ölçümü ve el dezenfektanı gibi kurallara da uyulup uyulmadığını kontrol etti. Bu kapsamda 18 ayrı düğün salonunu denetleyen ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, sokak düğünleri ile ilgili de herhangi bir müracaatın olmadığı öğrenildi. Pandemi sürecinde berber, güzellik salonu, kuaför gibi iş yerlerini de denetleyen polis ekipleri, bu kapsamda toplam 30 iş yerini denetleyerek kurallara uyulduğunu tespit etti.

Şire Pazarı da denetleniyor
Kayısı sezonunun başlaması ile birlikte yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri olan Şire Pazarı'nda da Covid19 denetimlerini arttıran polis ekipleri, burada da sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları sık sık uyarıyor.
Denetimler kapsamında semt pazarları da her gün denetlenerek, kurallara uyulup uyulmadığı noktasında uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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