Güder, depremzedeleri yalnız bırakmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güder, depremzedeleri yalnız bırakmadı

İHA

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Pütürge ilçesi merkez üslü yaşanan deprem sonrasında Battalgazi ilçesinin Pütürge'ye yakın mahallelerinde bazı evlerde oluşan hasarları yerinde görme ve depremzedelerin yanında olma adına Pelitli Mahallesini ziyaret etti.

Güder, depremzedeleri yalnız bırakmadı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Pütürge ilçesi merkez üslü yaşanan deprem sonrasında Battalgazi ilçesinin Pütürge’ye yakın mahallelerinde bazı evlerde oluşan hasarları yerinde görme ve depremzedelerin yanında olma adına Pelitli Mahallesini ziyaret etti.
Art arda yaşanan depremler sonrasında büyük korku yaşayan mahalle sakinleri Başkan Güder’in bu ziyareti sonrasında çok mutlu olduklarını ifade ettiler.
4 Ağustos Salı günü Pütürge ilçesi merkez üslü yaşanan AFAD verilerine göre 5.2 şiddetindeki deprem Battalgazi’nin bazı mahallelerini de etkiledi. İlçe genelinde çok şiddetli bir şekilde hissedilen deprem, ilçenin Pütürge sınırında bulunan mahallelerde bazı evlerde zarara neden oldu. 24 Ocak’ta yaşanan depremde büyük oranda zarar gören evlerde çatlaklar büyürken, bazı yapılarda kısmi hasarlar oluştu.
Depremin ardından Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Pelitli Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkan Güder, zarar gören evleri incelerken mahalle sakinlerine moral verme adına bir araya geldi. Başkan Güder, depremzedelere her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Mahalle sakinleri de ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirterek, bu ziyaretin kendilerine moral verdiğini ifade etti.
Depremzedelerin her zaman yanında olduklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Merkez üssü Pütürge ilçesi olmak üzere AFAD verilerine göre 5.2 Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Battalgazi’miz Malatya’mız ve civar iller bu depremden etkilenmiş oldular. Biz de daha önceki depremde etkilenen, özellikle deprem üssüne yakın olan mahallelerimizi ziyaret ettik. İlk bilgileri de telefonla muhtarlarımızdan ve mahalle halkından aldık. Aldığımız bilgiler doğrultusunda sıkıntılı bir durumun olmadığını ifade ettiler. Biz de depremden sonra olay mahallinde binalarda herhangi bir sorun sıkıntı var mı diye şuan Pelitli Mahallemizdeyiz. Aşağıdan gelirken evleri ziyaret edip evlere baktık. 5.7 olmasına rağmen daha önce depremden etkilenen evlerde, yapıların bu depremden de azda olsa etkilendiğini gördük. Muhtarımızla yaptığımız görüşmelerde vatandaşlarımızın ve muhtarımızın bizden talebi daha önceki depremde ağır hasarlı olan yapıların, evlerin yerlerine veya devletimizin belirleyeceği yerlere kısa sürede konutların yapılması. Bu konuyla alakalı olarak öncesinde Çevre Şehircilik Bakanlığı sonrasında AFAD ve bizim TOKİ ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Malatya’da 9. aydan sonra kış mevsimini yaşamaya başladığını, özellikle bu yüksek yerlerde soğuk havanın etkisine girildiğini ve sobaların kurulmaya başlandığını söylediğimizde, TOKİ bize şunu ifade etti; Yerler belirlendiğinde kısa sürede yapıların yapılıp, yani 1 veya 2 ay gibi bir sürede, vatandaşa teslim edileceğini ifade ettiler. Şuan vatandaşlarımız ile yaptığımız görüşmelerde bazılarının burada değil de şehir merkezinde yapılacak olan konutlara talipli olduklarını ifade ettiler. Yaz döneminde 12 ay gibi bir süre burada ürünlerini toplama adına vakit geçirdiklerini, konteynır gibi yapılarda kalabileceklerini bu nedenle şehirdeki yapılara talipli olduklarını söylerdiler. Bizler de isteyenlerin burada ya da şehirde yapılacak deprem konutlarında hak sahibi olacağını ifade ettik. Özellikle Pelitli Mahallesinin yerleşkesi dağlık alanda. Buralarda yer belirleme çalışması yapılmış ama yer belirleme noktasında bir sonuca ulaşılamamış. Valimiz ile AFAD ile yapacağımız görüşmelerde yerlerin tespit edilip kısa sürede buradaki yapıların da yapılmaya başlanılmasını takip ediyoruz. Depremin merkez üssü Pütürge’de de ağır hasarlı veya orta hasarlı evlerin etkilendiğini sayın Başkanımız Mikail Sülük ile yaptığımız görüşmelerde bize ifade ettiler. Bu bölgelerde de etkileşimler oldu. Çok şükür bir sıkıntı yaşamadık. Başımız sağ olsun diyebileceğimiz bir olayla karşı karşıya gelmedik. Herkese geçmiş olsun. Buradan da vatandaşlarımıza ifade ediyoruz özellikle Battalgazi’mizde bu depremden dolayı kentsel dönüşümün de olabilmesi için hızla hareket ediyoruz. İnşallah iki bölgede bu kentsel dönüşümümüz başlayacak. Belki meydana gelen depremde konutlarımız ciddi oranda etkilenmemiştir ama daha yüksek şiddette olabilecek bir depremde Allah muhafaza istemediğimiz sonuçlar olabilir. O yönüyle şuna herkesin tedbir alması gerekiyor. Uzmanlarda ifadelerinden şunu kullanıyorlar, özellikle Malatya bölgesinde insanların depreme karşı duyarlı olması, tüm tedbirleri alması konusunda beyanları var. Bunları da dikkate almamız gerekir” ifadelerini kullandı.
Başkan Osman Güder’in kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Pelitli Mahallesi Muhtarı Bayram Tutuk ise, “Başkanımız bugün bizleri ziyarete geldi çok mutlu olduk. Bizi sordu sağ olsun. Biz çok sıkıntıdayız. Bizim burada 10. Aydan sonra kış geliyor, dağın başındayız. Devletimiz sağ olsun insanlarımıza bakıyor. Biz bir an önce deprem yardımları yapılsın istiyoruz. Millet şimdi bu evlerin yapılmasını bekliyor. Ama bugüne kadar ne bir adım atıldı ne de bizlere bir şey söylendi. Evlerimizin kışa yetişmesini istiyoruz. Başkanımız Osman Güder, bu sıcakta hareket ederek depremden saatler sonra buraya geldi, dertlerimizi dinledi. Biz bunu unutmayacağız. Çok teşekkür ederiz kendisine. Buraya kadar geldi sanki bizlerin evlerini yaptı, bitirdi. Bizleri yalnız bırakmasınlar, sahipsiz bırakmasınlar yeterli bizlere” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilyurt Belediyesi ikinci yeşil gıda marketini hizmete sundu
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi ikinci yeşil gıda marketini ...
Milletvekili Kahtalı'dan Karahan tüneli açıklaması
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı'dan Karahan tüneli açıklaması
Başkan Sadıkoğlu’ndan Covid-19 denetimleri yorumu
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu’ndan Covid-19 denetimleri yorumu
Malatya'da Emanet Çarşısı kuruluyor
YEREL HABERLER Malatya'da Emanet Çarşısı kuruluyor
Malatya’da Pandemi Polikliniği sayısı 3’e çıkarıldı
YEREL HABERLER Malatya’da Pandemi Polikliniği sayısı 3’e çıkarıldı
Malatya polisinden korona ile aktif mücadele
YEREL HABERLER Malatya polisinden korona ile aktif mücadele
Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek
Yeni Malatyaspor transferde imzaları attırmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor transferde imzaları attırmaya ...
Koronaya yenik düşen genç doktorun babası da yoğun bakımda
YEREL HABERLER Koronaya yenik düşen genç doktorun babası da yoğun ...
Altın meyve kayısının hasadında sona doğru
YEREL HABERLER Altın meyve kayısının hasadında sona doğru
Yazıhan Kaymakamı Şimşek göreve başladı
YEREL HABERLER Yazıhan Kaymakamı Şimşek göreve başladı
Malatya'da korsan servisçilere ceza yağdı
YEREL HABERLER Malatya'da korsan servisçilere ceza yağdı
İnönü Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak
Uyuşturucuyla yakalanan şüphelinin evinde tarihi eser bulundu
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalanan şüphelinin evinde tarihi eser ...
5.2'lik depremden sonra Malatya'da derin yarıklar oluştu
YEREL HABERLER 5.2'lik depremden sonra Malatya'da derin yarıklar ...
Uyuşturucu ararken tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu ararken tarihi eser ele geçirildi
Malatya'da artçı sarsıntılar sürüyor, halk tedirgin
YEREL HABERLER Malatya'da artçı sarsıntılar sürüyor, halk tedirgin
Jandarma deprem bölgesinde çadır kurdu
YEREL HABERLER Jandarma deprem bölgesinde çadır kurdu
Malatya beşik gibi sallanıyor 4,8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü
YEREL HABERLER Malatya beşik gibi sallanıyor 4,8 büyüklüğündeki ...
Malatya'daki 5.2'lik depremde bazı binalarda hasar oluştu (3)
YEREL HABERLER Malatya'daki 5.2'lik depremde bazı binalarda hasar ...
Malatya’da 4.8 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Malatya’da 4.8 büyüklüğünde deprem
Pütürge beşik gibi
YEREL HABERLER Pütürge beşik gibi
Milletvekilleri deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Milletvekilleri deprem bölgesinde incelemelerde ...
Pütürge’deki 5,2’lik depremde 6 ev ağır hasar aldı Vali Baruş, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Pütürge’deki 5,2’lik depremde 6 ev ağır hasar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X