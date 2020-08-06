Rektör Kızılay’dan İnönü Üniversitesi’ni tercih önerisi

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi’ni tercih için birçok nedenler olduğunu belirtti.

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) sonrasında puanların açıklanmasını müteakip, bugün üniversiteleri tercih dönemi başladı. Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklar. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da bitecek.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 2020 2021 eğitim öğretim yılında yapılacak üniversite tercihleri konusunda sosyal medyada yaptığı açıklamada, İnönü Üniversitesi’ni tercih için birçok nedenler olduğunu belirtti.

Rektör Kızılay, “ İnönü Üniversitesi tercih kılavuzunu sitemizden görebilirsiniz” diyerek, 14 Ağustos saat 23.59'da bitecek olan tercih konusunda üniversite adaylarını uyarıp, tercih edecekleri üniversiteyi iyi araştırmalarını önerdi.

İnönü Üniversitesi web sitesine konulan tanıtım videosunda ise İnönü Üniversitesi’ni tercih için birçok nedenler olduğuna dikkat çekilip, üniversitenin sosyal imkanlarından söz ediliyor.

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