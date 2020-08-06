Bakan Yardımcısı Çataklı: "Rehavet ortamına doğru gidiş var ancak sonuçları yıkıcı" Bakan Yardımcısı Çataklı, Malatya’da Covid-19 denetimlerine katıldı

Malatya’da yeni tip korona virüs (Covid19) denetimlerine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, “Bir rehavet ortamına doğru gidiş var ancak sonuçları yıkıcı. İnsanlarımızın, sevdiklerimizin, yakınlarımızın kayıplarına yol açıyoruz. Dolayısıyla bu hususta bir toplumsal farkındalığın yeniden oluşturulmasına ihtiyaç var” dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Malatya’da ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganı ile korona virüs denetimlerine çıkan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, iş yerleri çalışanlarına maske takmaları ve hijyen kurallarına uymaları uyarılarında bulundu.

Valilik binası çevresindeki esnafların denetlenmesi sonrası açıklamalarda bulunan Çataklı, tüm dünyanın büyük bir salgınla karşı karşıya olduğunu ifade ederek Türkiye'nin de bu durumdan etkilendiğini dile getirdi. Türkiye'nin pandemi sürecinin başlaması ile birlikte yoğun tedbirler aldığını anımsatan Çataklı, “Bütün kurum ve kuruluşlarımız yoğun gayret gösterdiler ve bugünlere kadar geldik. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelinen noktada salgının etkisi ortadan kalkmış değil. Bugün bu çerçevede Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda bütün ülke sathında genel denetimler yapıyoruz. Denetimlere Sayın Bakanımız, bakan yardımcılarımız, emniyetten, jandarmadan üst düzey yöneticilerimiz katılacak. İllerde valilerimiz, ilçelerde kaymakamlarımız başkanlığında bütün imkan, personel kapasitemiz dahil kullanılmak üzere bir genel denetim seferberliği yapılacak. Bu anlamda bütün iş yerleri, sosyal mekanlar, ulaşım araçları bir planlama dahilinde denetlenerek belirlenmiş hijyen kullarına uyulup uyulmadığı hususunda bir çalışma yapılıp, farkındalık oluşturulmaya çalışılacak" ifadelerine yer verdi.

Malatya’da Covid19 denetimlerine katıldıklarını ifade eden Bakan Yardımcısı Çataklı, "Bu işin temel bir çözümü var, aslında çok basit bir çözümü var. Önce herkes sağlığına ve salgınla ilgili kurallara uymasına bağlı bu iş. Her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimiz an aslında sorunu büyük oranda çözmüş olacağız. Bu konuda özelikle basın mensuplarının müthiş desteğine ihtiyacımız var. Bir rehavet ortamına doğru gidiş var ancak sonuçları yıkıcı. İnsanlarımızın, sevdiklerimizin, yakınlarımızın kayıplarına yol açıyoruz. Dolayısıyla bu hususta bir toplumsal farkındalığın yeniden oluşturulmasına ihtiyaç var. Bugün yapılan çalışma bu sebeple önemli, kıymetli. Onun için sizlerden bu anlamda büyük destek bekliyoruz" dedi.

24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 şiddetindeki deprem sonrası Malatya’da yürütülen çalışmalarla ilgili de Valilik binasında kapsamlı bir değerlendirme toplantısı da yaptıklarını dile getiren Çataklı, son olarak Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle de tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Yardımcısı Çataklı, ayrıca Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlamaya da değinerek, "Çok dramatik bir durum var. Yüzlerle ifade edilen can kayıpları, binlerle ifade edilen yaralılar ve halen aranan kişiler var. Hayatlarını kaybeden Lübnanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve Lübnan halkına baş sağlığı diliyoruz. Biliyorsunuz AFAD koordinesinde bir ekip de dün gece oraya intikal etti" diye konuştu.

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