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Malatya Büyükşehir’den nikahta Covid-19 önlemleri

İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından dünya evine girecek gençler için Covid19 tedbirleri alınarak nikahlar kıyılıyor. Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'ndaki önlemleri gören genç çiftler, memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.

Malatya Büyükşehir’den nikahta Covid-19 önlemleri

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından dünya evine girecek gençler için Covid19 tedbirleri alınarak nikahlar kıyılıyor. Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’ndaki önlemleri gören genç çiftler, memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.
Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda korona virüs tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alınıyor. Nikah Sarayı’na girişten itibaren dezenfektan, maske ve fiziki mesafe kuralları harfiyen uygulanıyor.
Nikah Sarayı Sorumlusu Mehmet Aldemir, salgın önlemlerini hassasiyetle uyguladıklarını kaydetti. Girişte ateş ölçümleri yaptıklarını belirten Aldemir, “Müracaat için gelenler sıra numarası alarak salonda bekliyorlar. Vatandaşlarımızı sırayla içeriye davet ederek işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Nikâh için gün alıp, yakınlarıyla gelenlerin salon önünde ayrıca öncelikle ateş ölçümlerini yapıyoruz. Fiziki mesafeye uymaları; maske ve dezenfektan kullanmaları konularında uyarılarımızı yapıyoruz. Daha sonra Nikâh Salonuna alıyoruz. 4 salonumuz var. Salon kapasitelerinin yaklaşık yarısı kadar vatandaşımızı salon içerisine kabul ediyoruz” dedi.

Nikah törenleri kısa tutuluyor
Nikah akitlerinin yapılması işlemlerinin süresini de kısa tuttuklarını belirten Aldemir, “Yaklaşık 45 dakika süren nikah törenlerini 1520 dakika içerisinde tamamlıyoruz. Tören tamamlanınca misafirlerimizi hemen alıyoruz. Salonlar boşalınca hemen temizlik yapılıyor. En az 1 saat salonu boş tutarak havalandırmasını yapıyoruz” diye konuştu.
Nikah kıydıran genç çiftler ise, alınan önlemlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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