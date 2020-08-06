Kale’de, Covid-19 denetimi yoğunlaştırıldı

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Malatya'nın Kale İlçesinde, yeni tip korona virüs (Covid19) denetimi yoğunlaştırılarak, kurallara uymayanlara ceza kesiliyor.

İlçede Covid19 denetimine, Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ali Polat, İlçe Emniyet Amir Vekili Rıdvan Demirel, Devlet Hastanesi Başhekimi Safa Burak Kıyat ve Hastane Müdürü Bülent Pamukçu katıldı.

Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi amacıyla düzenlenen denetimde, ilçede bulunan lokanta, kafe, eczane, market, kahvehane, dinlenme tesisi, düğün salonu, fırın, berber gibi yerlerde incelemeler yapılarak Covid19 tedbirleri kapsamında eksiklikleri bulunan işyerlerine uyarıda bulunuldu.

Covid19 tedbirlerinde herhangi bir eksikliği bulunmayan iş yerleri sahiplerine de teşekkür edildi.

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