Jandarma Covid-19 denetimini arttırdı

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Malatya merkez ilçe Battalgazi jandarma komutanlığı ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid19) denetimini arttırdı.

Battalgazi jandarma komutanlığı ekipleri, 35 personelin katılımı ile Covid19 denetimi kapsamında sorumluluk bölgesinde 25 işyeri, 12 toplu taşıma aracı ve bin 400 şahıs kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde Covid19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar ve işyerleri uyarıldı.

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