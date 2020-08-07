Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 buhurdanlık, hassas terazi, kandil, 2 maşrapa, bronzdan yapılı gözyaşı şişesi ve işlemeli taş ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, ismi açıklanmayan 1 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramada tarihi eser olduğu düşünülen 2 buhurdanlık, hassas terazi, kandil, 2 maşrapa, bronzdan yapılı gözyaşı şişesi ve işlemeli taş ele geçirdi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-08-07 15:21:17



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