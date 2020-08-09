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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

çim bitkisini kendi tesislerinde üretiyorlar

İHA

Daha yeşil bir Malatya için dört mevsim ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyduğu çim bitkisini kendi tesislerinde üretiyor.

çim bitkisini kendi tesislerinde üretiyorlar

Daha yeşil bir Malatya için dört mevsim ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyduğu çim bitkisini kendi tesislerinde üretiyor.
Kısa adı TİGEM olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Akçadağ İlçesinde bulunan tesislerinin içinde 300 dönümlük alanda rulo çim üreten Büyükşehir Belediyesi dışarıya bağımlı kalmadan, kaliteli ve ucuz çim bitkisi üretiyor.

“300 dönümlük alanda rulo çim üretiyoruz”
Üretim Tesisinden sorumlu Ziraat Mühendisi İlhan Yılmaz, tesis ve üretim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 300 dönümlük arazinin TİGEM’den kiralandığını belirterek, “Bu devasa alanda rulo çim yetiştiriyoruz. Şuana kadar 75 dönümlük alanda ekim gerçekleştirdik. Ürettiğimiz çimleri Malatya’nın kent merkezi başta olmak üzere bütün ilçelerimizde kullanıyoruz. Kavşaklar, orta refüjler, yan refüjler, parklar, piknik alanları ve muhtelif alanları bitki ekip nezih bir görünüme kavuşmasını sağlıyoruz. Ürettiğimiz çimleri makineler vasıtasıyla önce biçip temizliyoruz. Daha sonra yine makine aracılığıyla rulo haline dönüştürüp, kullanılacak yere monte ediyoruz” dedi.

“Başka bitkilerde yetiştirilecek”
Tesisin, Malatya Büyükşehir Belediyesine tasarruf sağladığını ifade eden Yılmaz, “Piyasa şartlarında yetişmiş ürünü almak maliyetleri artırıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak kurduğumuz bu tesisle maliyetleri aza indirdik. Repikaj uygulaması için bir hazırlığımız var. Alan içerisinde idari bina ve harmanlama sahası hazırlıyoruz. İl dışında veya diğer yerlerden getirdiğimiz yetişkin bitkiler burada hem iklim şartları açısından hem çevre faktörleri açısından uyumda problemler yaşıyoruz. Burada yapmaya çalıştığımız şey, aldığımız küçük fidanları burada yetiştirip, Malatya’nın iklim ve çevre şartlarına uygun hale getirip, istediğimiz boyuta ulaştıktan sonra, Malatya genelinde kullanmak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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