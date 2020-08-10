İnönü Üniversitesi enerji verimliliğinde Türkiye 1’ncisi

Malatya İnönü Üniversitesi, 2020 enerji verimliliği projelerinde, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği destekleme programı sıralamasında Türkiye 1’ncisi oldu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında üniversitemizin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde enerji üretimi ve verimliliği birimi bu yıl oluşturulmuştur” diyerek, üniversitenin enerji verimliliği ve su yönetimi çalışmaları hakkında özetle şunları belirtti, “İnönü Üniversitesi olarak 2020 enerji verimliliği projelerinde, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği destekleme programı sıralamasında Türkiye 1’ncisi olduk. Su tüketiminin tamamen öz kaynaklarımızdan karşılanmasıyla su faturalarında yılık yaklaşık 4 milyon lira tasarruf elde edilmiştir. Scada sayesinde su kuyuları ve depolarında bulunan motorların çalışma sürelerinde yüzde 69 oranında tasarruf sağlanmıştır. Bu da elektrik tüketiminin yüzde 63 oranında ve yıllık yaklaşık 800 bin TL civarında tasarruf elde edilmesini sağlamıştır. Su üretiminde yaklaşık yüzde 67 tasarruf yapılmıştır. Temel seviye sıfır atık belgesi alındı"

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