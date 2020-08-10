Milli vücut geliştirme şampiyonu Gürsoy, genç sporcularla bir araya geldi

Türkiye Vücut Geliştirme Milli Takım sporcusu Ali Osman Gürsoy, tanıtım ve söyleşi daveti üzerine Malatya’ya geldi.

Vücut Geliştirme Fizik Fitness dalında çeşitli dereceleri bulunan başarılı sporcu, Intercourt Fitness öğrenci söyleşileri ve Malatya tanıtım günleri etkinliğine katılmak üzere geldiği kentte büyük ilgi gördü.

Öğrencilerle vücut geliştirme ve fitness sporunun incelikleri ile yeme içme alışkanlıkları üzerine söyleşi gerçekleştiren Ali Osman Gürsoy, daha sonra kısa bir gösteri yaptı.

Milli sporcu ilk kez geldiği Malatya’dan çok etkilendiğini belirterek, “Malatya’ya ilk kez geliyorum. Hakikaten bu kadar renkli ve de güzel bir şehirle karşılaşacağımı beklemiyordum. Bu anlamda Intercourt yöneticisi Kürşat Günata’ya teşekkür ediyorum. Vücut geliştirme ve fitnes Türkiye’de yeni yeni gelişen bir spor dalı. Malatya özelinde bakıldığında bu işe hevesli genç bir potansiyelin olduğu dikkatimi çekti. Umarım bu potansiyel bu bayrağı çok daha iyi yerlere taşır. Biz birkaç günlük program dahilinde buraya geldik. İnşallah tecrübelerimizi genç kardeşlerimize de aktararak, güzel işlere vesile oluruz” diye konuştu.

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