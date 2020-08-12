Yeni Malatyaspor’da yeni transferler Bolu kampına katılacak

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da yeni sezon hazırlıkları sürerken, anlaşmaya varılan yeni transferlerin 17 Ağustos’ta başlayacak Bolu kampında takıma dahil olacakları belirtildi.

Geçen sezon kötü bir performans sergileyerek taraftarını üzen sarısiyahlı kulüp, bu sezona güçlü bir kadroyla girmek istiyor. Kadrosunu önemli ölçüde yenilecek olan Malatya temsilcisi bu doğrultuda rotasını Güney Amerika’ya çevirdi. Sarısiyahlılar anlaşmaya vardığı Perulu orta saha oyuncusu Christian Cueva’yı resmi sözleşme için Türkiye’ye davet etti. Son olarak Meksika 1. Liginde forma giyen 28 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Yeni Malatyaspor’un anlaşmaya vardığı bir diğer Güney Amerikalı isim ise Arjantinli kaleci Guido Herrera. Arjantin Süper Ligi takımlarından Atletico Talleres takımında forma giyen Herrera’nın da sözleşme için İstanbul’a davet edildiği öğrenildi.

İki oyuncunun da Bolu’da yapılacak ikinci etap kampına katılacakları ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.