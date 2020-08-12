Yeni Malatyaspor’da istifası istenen Pilten görevi bıraktı

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Yeni Malatyaspor’da yönetim kurulunun istifasını istediği ikinci başkan Selim Pilten, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sarısiyahlı kulüpte yönetim kurulu önceki gün ikinci başkan Selim Pilten’in durumu için toplandı.

Toplantıdan oy birliğiyle yeni dönemde yönetimde olmaması kararı çıkan Pilten, durumun iletilmesi üzerine istifa ettiğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor’da Pilten’in yerine kulüp ikinci başkanlık görevine kimin getirileceğinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

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