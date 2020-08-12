Malatya’da bir mezrada karantina kaldırıldı

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Malatya’da bir mezrada korona virüs nedeniyle uygulanan karantina kaldırıldı.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Akçadağ İlçesi Kayadibi Mahallesi Hıdıruşağı Mezrasında, korona virüs salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 29 Temmuz 2020 tarihinde alınan karantina kararının, yapılan sağlık taraması neticesinde Kayadibi Mahallesi Hıdıruşağı Mezrasında yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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