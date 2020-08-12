Gondoldaki tehlike kamerada

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, bir lunaparkta bindikleri gondolda, hareket halindeyken, ayağa kalkıp yer değiştiren 3 genç, yürekleri ağızlara getirdi. Çevredekilerin korkuyla izlediği o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Orduzu Mahallesi Mişmiş Park mevkisindeki lunaparka gelen 3 genç, gondola bindi. Gondolun hareket etmesinin ardından da gençler ayağa kalkıp, koltukların üzerine çıktı. Yer değiştiren gençleri, çevredekiler korkuyla izledi. Gondolun çıkış kapısının önünde bekleyen 1 kişi ise dikkatleri çekmeye çalıştı. Gençlerin tehklikeli hareketleri, cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-08-12 12:04:10
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