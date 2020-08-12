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Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını sebebiyle Malatya İnönü Üniversitesi’nde etkinlikler çevrimiçi yapılması yoğunlaştı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yeni tip korona virüs salgını sebebiyle etkinlikleri çevrimiçi yaptıklarını hatırlatıp, “Üniversitemiz kampüsü Kovid19 öncesi çok canlı bir kültür sanat ortamına sahipti. Etkinlikleri bir süre çevrimiçi yapacağız” dedi.

Rektör Kızılay, 20162020 arasında üniversitede yapılan etkinlikleri sosyal medya hesabında paylaşıp, "İnönü Üniversitesi kültür sanat etkinleriyle sosyal kampüs” ifadelerini kullandı.

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını sebebiyle İnönü Üniversitesi’ndeki etkinliklerin çevrimiçi yapıldığı hatırlatılarak, üniversitenin etkinliklerini takip etmek isteyenlerin üniversitenin web sitesinden bilgi alabilecekleri kaydedildi.

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