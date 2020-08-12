Adil Gevrek'ten Selim Pilten açıklaması

Yeni Malatyaspor’da yönetim kurulu tarafından istifası istenen Selim Pilten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın kararıyla görevinden ayrıldığını açıkladı.
Sarısiyahlı kulüpte ikinci başkan olarak görev yapan Selim Pilten’in bu görevinden istifa etmesiyle ilgili açıklamada bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, "Yönetim kurulu olarak önceki gün ikinci başkan Selim Pilten’in durumu için toplandık ve toplantıdan oy birliğiyle yeni dönemde yönetimde olmaması kararı çıktı. Bu durumu Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettik" diye konuştu.
Yeni Malatyaspor’da Pilten’in yerine kulüp ikinci başkanlık görevine kimin getirileceğinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.