Malatya’da bir mezra karantina altına alındı

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Malatya’da bir mezra yeni tip korona virüs nedeniyle karantina altına alındı.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Hekimhan İlçesi Kurşunlu Mahallesi Çatalpınar Küme Evlerinde Covid19 vak'aları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 11 Ağustos 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır” denildi.

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