Malatya Hekimhan'da site, karantinaya alındı

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MALATYA, (DHA) MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde bir site, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Hekimhan'a bağlı Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir sitede oturan bazı kişilerin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine filyasyon ekibi, takip başlattı. Sitede oturanlara yapılan testlerin ardından vaka sayılarında artış görülünce Hekimhan Hıfzıssıhha Kurulu, karantina uygulanmasına karar verdi. Siteye giriş ve çıkışlar, polis ekiplerince kontrol altına alındı. Burada yaşayanların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanmasına başlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-08-12 13:37:03



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