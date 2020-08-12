ESOB Başkanı Keskin’den Gevrek’e destek açıklaması

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin, kamuoyu tarafından istifası istenen Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’e sahip çıkarak, “Bu süre içerisinde yeni bir yönetim kurulacak, transfer yapılacak. Ben, Adil başkanı destekliyorum. Camia olarak Adil başkanı destekliyoruz. İnşallah başarılı olur” dedi.

ESOB Başkanı Şevket Keskin, Süper Lig’de yoluna devam edecek olan Yeni Malatyaspor ile ilgili son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kulüp başkanı Adil Gevrek’in takımı 2.Lig’den alarak Süper Lig’e getirdiğini ifade eden Keskin, “Bir ara en üst düzeye çıktı ve ülkemizi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etti. Geçen sezonun ikinci yarısında yaşanan şansızlıklar nedeniyle de küme düştü. Cumhurbaşkanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız ile Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Allah razı olsun, küme düşme kaldırıldı ve Yeni Malatyaspor’umuz bu noktada Süper Lig’de yoluna devam edecek. Buradan sesleniyorum; milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız yeni bir liste hazırlasın, bir aday olsun, Adil başkana da ‘sen bırak, 6 milletvekilimiz yönetime girecek’ diyelim. Eğer Adil başkan Yeni Malatyaspor’u götüremiyorsa elinden alalım. Adil başkanla da görüştüm, ‘milletvekilleri çıksınlar yönetime girsinler, ben seve seve bırakırım’ dedi” şeklinde konuştu.

Keksin, ligin başlamasına kısa bir süre kaldığını kaydederek, “Bu süre içerisinde yeni bir yönetim kurulacak, transfer yapılacak. Ben, Adil başkanı destekliyorum. Camia olarak Adil başkanı destekliyoruz. İnşallah başarılı olur. Çıktı özür diledi, ‘bir hata yaptım’ dedi. Özür dilemekte büyük bir erdemdir. Adil başkanın bu işi çok iyi götüreceğine ben yürekten inanıyorum. Bu kısa süre içerisinde dere geçilirken at değiştirilmez. Adil başkanın tecrübesi de var. Bugüne kadar da başarılı olmuş. Benim istediğim, Adil başkanın açık ve şeffaf olup, Malatya’ya hesap vermesidir. Malatyaspor’a ne yaptıysa açıkça çıkıp anlatması ve şeffaf olması gerekir. Bir istişare kurulunun kurulması lazım. Sporu iyi bilen insanlardan bir istişare kurulunun kurulması lazım, başka bir şey istediğimiz yoktur” diye konuştu.

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