AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanlığına atama

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AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanlığına Özlem Pelitoğlu atandı.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İl Kadın Kolları Başkanlığına Özlem Pelitoğlu'nun atandığını belirtti.

Geçiş sürecinde görevi vekaleten yürüten Kibar Aslan'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Koca, "Malatya İl Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Özlem Pelitoğlu başkanımızı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı

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