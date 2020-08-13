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Yeşilyurt Belediyespor’dan transferde 11’inci imza

İHA

TFF 3. Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor transfer çalışmaları kapsamında 11 isme imza attırdı.

Yeşilyurt Belediyespor’dan transferde 11’inci imza

TFF 3. Lig takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor transfer çalışmaları kapsamında 11 isme imza attırdı.
Turuncu yeşilliler, Kahramanmaraşspor’dan stoper Gökhan Payal, Nevşehir Belediyespor’dan forvet Emre Gemici ve Yeni Malatyaspor'dan kaleci Enes Salik'i renklerine bağladı. Transferde hareketli günler geçiren Malatya temsilcisi 24 saat içerisinde 3 isme imza attırdı.
Yeni sezon hedefini 2.lige yükselmek olarak belirledikten sonra harekete geçen Yeşilyurt Belediyespor, defans bölgesine önemli bir isim ile takviye yaptı. Turuncuyeşilliler dış transferde 11’inci transferini gerçekleştirerek yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, " Takımımız dış transferde Kahramanmaraşspor forması giyen başarılı stoper oyuncusu Gökhan Payal, Nevşehir Belediyespor'dan Emre Gemici ve Yeni Malatyaspor'dan Enes Salik ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olsun" İfadelerine yer verildi.
Turuncuyeşillilerin yeni sezon kamp çalışmalarına ise ağustos ayının sonuna doğru başlayacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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