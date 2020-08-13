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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınar, halı saha açılışında forma giydi

İHA

Çınar, halı saha açılışında forma giydi

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İçişleri Bakanlığının Halı Saha ve Spor Tesislerinin korona virüs tedbirleri altında yeniden açılmasına izin vermesinden sonra Dilek Mesut Özil Halı Saha ve Spor Kompleksinde düzenlenen açılış maçında forma giyip, gençlerle maç oynadılar.
Yeşilyurt Belediyesinin sportif yatırımlar kapsamında Dilek Mahallesinde hizmete sunduğu ve Türkiye’yi Avrupa’da başarıyla temsil eden futbolcu Mesut Özil’in adının verildiği Halı Saha ve Spor Kompleksinde düzenlenen açılış etkinliğine, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Yeşilyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özgül, antrenörler, futbolcular ve mahalle sakinleri katıldı.

“Yeni yatırımlarımızla spor kenti olacağız”
Yeşilyurt’un tüm noktalarında olduğu gibi sportif etkinliklerin yapıldığı halı saha veya diğer spor alanlarında korona virüs önlemlerinin üst seviyede alınacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan kararnameyle 5 aylık aranın ardından kapılarını sporseverlere açan halı sahalarımızda temizlik ve hijyen kuralları harfiyen uygulanacaktır. İlçemizin farklı bölgelerinde bulunan halı saha ve spor tesislerinde maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarının tam manasıyla uygulanması adına bizlerde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirip, denetimlerimizi sıklaştıracağız. Belediye olarak Gençlik ve Spor Hizmetlerini kurarak gençlere ne kadar önem ve değer verdiğimizi bir kez daha gözler önüne sermiş olduk. Gençlerimizi daha fazla sportif etkinliklere çekebilmek adına faaliyetlerimize ara vermeden devam ederken, bölgemizin sportif yapısını daha da güçlendirmeye çalışıyoruz.2 yıl önce açılışını yaptığımız Dilek Mesut Özil Halı Saha ve Spor Kompleksimiz iç ve dış tasarımıyla yeşil alanları ve kaliteli spor alanlarıyla örnek bir yatırımdır” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz aylarda Malatya’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğluna sundukları 16 spor tesisinin onaylandığını hatırlatan Başkan Çınar, “ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle ortaklaşa yürüteceğimiz spor tesisleri projelerimizle Yeşilyurt’u spor kenti yapacağız. Oldukça nezih, kaliteli ve modern alanlara sahip olacak yeni spor yatırımlarımızla 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin daha güzel alanlarda sportif aktivite yapmalarına destek olacağız. Yakınca bölgesinde planladığımız, ilk etabı 30 bin metrekare olup, diğer alanlarında eklenmesiyle 150 bin metrekareyi kapsayan spor sahamızın yanı sıra Melekbaba mahallemizde ki spor tesislerinin Gençlik Merkezi tarafı tamamlandı, diğer bölümler içinde çalışmalar titizlikle devam etmektedir. Malatya’daki profesyonel takımlarının maç ve antrenmanlarını yapacakları saha ihtiyacı da buradaki futbol stadyumu projesiyle karşılanmış olacaktır. Tribünü, sosyal donatıları ve sahasıyla yeni bir futbol stadyumu Melekbaba Mahallesinde hizmete girecektir. Gençlik merkezi, spor salonları, futbol sahası, kütüphanesi ve diğer sosyal donatıyla 60 bin metrekare alan üzerine kurulacak dev bir yatırıma daha kavuşacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu değerli projesine bizlerde destek veriyoruz. Yeşilyurt’umuzda herkesin rahatça ulaşabileceği, farklı bölgelere inşa edeceğimiz spor tesislerimiz ve diğer projelerimizle bu alanda ne kadar iddialı olduğumuzu, gençlere ne kadar sahip çıktığımızı ve geleceğimize yatırım yaptığımızı ön plana çıkartacağız. Halı sahalarımızın korona virüs tedbirleri altında yeniden açılması nedeniyle Dilek Mesut Özil Halı Sahamızda sporcularımızla yeniden bir araya gelmekten büyük bir kıvanç duymaktayım. İnşallah hep birlikte el ele vererek, korona virüs tedbirlerine uyarak bu virüs belasından kurtulmayı Rabbim hepimize nasip etsin, eski o coşkulu maç atmosferlerini yaşamak içinde hepimizin daha duyarlı, rehavete girmeden kurallara uymamız lazım. Bu arada ülkemizin hazinesi, gelecekteki gücü, ufku ve umudu olan tüm gençlerimizin Dünya Gençlik Gününü tebrik ediyor ve kutluyorum ” dedi.

“Gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duymaktayız”
Gençlerle yeniden sportif bir etkinlikte bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade eden Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, “ Dünya Gençlik Günü dolayısıyla tüm gençlerimizin bu özel günlerini tebrik ediyorum. Korona virüs salgınıyla daha etkin mücadele için ülkemizde alınan ciddi tedbirler neticesinde sportif etkinliklerden uzak durmak zorunda kaldık. İçişleri Bakanlığımızın kararıyla halı sahalarımızın yeniden açılmasıyla birlikte spora kaldığımız yerden devam edeceğiz. Spor faaliyetlerini korona virüs tedbirleri altında genişleteceğiz. Gençlerimizin daha nezih ve güzel alanlarda spor yapması ve kendini yetiştirmesi adına Devletimizin ve yerel yönetimlerin ciddi yatırımları ve çok büyük gayretleri var. Bakanlığımız ve Yeşilyurt Belediyemizin işbirliğiyle ilçemizin muhtelif bölgelerinde yapımı devam eden spor tesislerimizin açılmasıyla sportif aktivite alanları genişleyecektir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından açılış maçının başlama vuruşunu yapan Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, renkli anların yaşandığı maçta formalarını giyip sahada yer aldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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