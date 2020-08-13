Kayısı, bu sezon üreticisinin yüzünü güldürecek Yeni sezonda mahsüller pazara inmeye başladı

Malatya’nın en önemli gelir kapılarından biri olan kayısı da yeni sezon ile birlikte mahsullerde pazara inmeye başladı. Bu yıl mahsulün az olması ve TMO’nun da alım yapacağını açıklaması ile pazarda 1820 TL’den alıcı bulan kayısının üreticisinin yüzünü güldürmesi bekleniyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 70’inin karşılandığı Malatya’da, hasat dönemi büyük ölçüde tamamlandı. Ağustos ayı ile birlikte başlayan yeni sezonda ise mahsuller Şire Pazarına getirilerek satışa sunulmaya başladı. Bu yıl yaşanan Manolya hastalığı ve don nedeniyle rekoltenin az olması ile birlikte fiyatlar da yükseldi. Ürünlerini pazara getiren kayısı üreticileri yeni mahsullerini 1820 TL’den satarken, Jumbo adı verilen kayısılar ise 25 30 TL’den gidiyor.

Pazarda tüccarlık yapan Murat Baltutan, bu yıl kayısı da mahsulün az olduğunu ama ürünlerin de kaliteli olduğunu dile getirerek, “Bu yıl inşallah Malatya için üretici için iyi bir gelir kaynağı olacak. Malatya çiftçimiz fiyatlar aşağı düşmez ise kazanacak, az daha fiyatların yükselmesi iyi olur” dedi.

Pazarda kayısı alım satımı ile uğraşan İdris Payza’da yeni sezonda fiyatların şuan doyurucu olduğunu ifade ederek kayısının fiyatının yüksek olmasının hem Malatya hem de ülke ekonomisi adına iyi olacağını söyledi. Üreticinin kazanması durumunda ürünün de daha kaliteli olacağı görüşünü paylaşan Payza, “Şuan kayısı 20 TL’ye ortalama pazarda alıcı buluyor. Böyle olunca üretici de daha kaliteli ürün yetiştirmeye gayret gösteriyor. Bu dünyaya satılan bir ürün, aslında değeri bu da değil. Kayısının değerinin daha da yüksek olması gerekiyor. Yüzde 80’i dünyaya ihraç edilen kayısının fiyatının yüksek olması ülkeye gelecek döviz girdisinin de artmasına neden olacaktır. Bu da hem Malatya hem de kayısı üreticisi için oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.

Kayısı sektöründe yaklaşık 50 bin kişinin de ekmek yediğini belirten Payza, kayısının iç piyasada da tüketiminin artırılması gerektiğine inandığını dile getirdi.

Bir diğer kayısı tüccarı ve üreticisi Mehmet Gültekin’de sezonun gayet iyi başladığını belirterek, “Fiyatlar geçen yıllara göre gayet güzel. Bu yıl 20’den aşağı değil. Geçen sene 1213 TL olan kayısı bu yıl 20 TL’ye gidiyor” dedi.

Tüccar Cebrail Gümüş’de kayısının bu sezon çiftçinin yüzünü güldüreceğini belirterek “Hem tüccar hem de üreticiler adına fiyatlar güzel. Bu yıl üreticinin emeğinin karşılığını akacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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