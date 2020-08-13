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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Büyükşehir yol çizgisine ağırlık verdi

İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yaya ve araç trafik akışının daha düzenli olabilmesi için yol çizgi çalışmalarına devam ediyor.

Malatya Büyükşehir yol çizgisine ağırlık verdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yaya ve araç trafik akışının daha düzenli olabilmesi için yol çizgi çalışmalarına devam ediyor.
Malatya’nın trafik sorunlarını en aza indirgemek ve daha emniyetli, konforlu bir ulaşım ağı sağlamak için yeni yollar, bulvarlar açan; değişim dönüşüm çalışmaları uygulayıp asfaltlama çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, yolların güvenli olmasını sağlayan çizgi çalışmalarını da aksatmaksızın yapıyor.
Kent merkezi başta olmak üzere, ilçe ve kırsal bölgelerde de çizgi çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi’nin bu çalışmaları trafikte yoğun mesai harcayan araç sahiplerini memnun ediyor.
“Sürücüler daha dikkatli gidiyor”
Selçuklu Mahallesi sınırlarında bulunan caddelerin yatay ve dikey işaretleme çalışmalarını değerlendiren Selçuklu Mahallesi Muhtarı Halil Ayaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.
Konuyla ilgili memnuniyetini dile getiren Muhtar Ayaz, “Ben birkaç gün önce yol işaretleri ve çizimleriyle ilgili Büyükşehir Belediyesinden talepte bulundum. Sabah kalktığımda yol işaretlemelerinin yapılıp bittiğini gördüm. Bu durumdan oldukça mutlu oldum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yol çizimleri sayesinde sürücüler daha dikkatli gitmeye başladılar” dedi.
“Gece geç saatlerde bu çalışmaları yapıyoruz”
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ulaşım ve yol noktasında titizlikle çalıştığını belirten Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Özer, Malatya’nın erişim, ulaşım ve yaşam konforunu yükseltmek, kazaları asgariye indirip, mal ve can kaybını önlemek adına yol güzergahlarında yataydikey işaretlemeler yaptıklarını söyledi.
Çalışmaları trafik yoğunluğunun az olduğu saatlerde yaptıklarına dikkat çeken Özer, “Özellikle gece geç saatlerde bu çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalar kapsamında Selçuklu Mahallemizin bu ihtiyacını karşıladık. Mahallemizde ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirdik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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