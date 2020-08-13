Kızılay yönetiminden Bentli'ye ziyaret

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli’yi ziyaret eden Kızılay yetkilileri Malatya sağlığı konusunda istişarede bulundular.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Yatırım A.Ş CEO'su Haşim Çakmak ve Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Malatya İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli'ye Kızılay çalışmaları hakkında bilgiler veren Genel Başkan Kerem Kınık, Malatya Vagon Onarım Fabrikası alanında yapılan Afet Barında Sistemleri Fabrikası hakkında inşaat çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Hafif çelik ve modüler üretimi ile konfeksiyon ve çadır üretiminin yapılacağını belirten Kınık, fabrikanın kısa sürede hizmete gireceğini dile getirdi.

Ziyarette Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile İl Sağlık Müdürü Bentli, Kızılay ve İl Sağlık Müdürlüğü arasındaki iş birliği konusunda da istişarelerde bulundular.

Bentli ise nazik ziyaretleri için Kızılay heyetine teşekkür etti.

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