Kahvehane esnafı kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor

Malatya Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karanfil, diğer meslek dalları gibi artık normalleşmek istediklerini belirterek, “Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz işyerlerimize gelmemekte, bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır” dedi.

Yeni tip korona (Covid19) salgını nedeniyle şuanda oyun oynatılmasının yasak olduğu kahvehanelerde, işletme sahipleri bu yasağın esnetilmesini istiyor. 1 Haziran’da yeniden açılan ancak kağıt ve okey gibi oyunların oynatılmadığı kahvehane esnafları ortak bir açıklama ile bu yasağın kaldırılmasını istediler.

Soykan Parkında Malatya Kahveciler Esnaf Odası tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Oda Başkanı Hacı Karanfil, korona virüs karşısında alınan tüm tedbirlere uyduklarını belirterek, “Kahveci esnafımız yaşanan bu süreçte son derece mağdur edilmiş olup evinin geçimini bile sağlayamayacak hale gelmiştir. Normalleşme süreci kapsamında bütün meslek dallarına uygulanan kısıtlamalar kısmı olarak kaldırılmasına rağmen kahvehanelere uygulanan kısıtlama ve yasakların devam etmesini son derece manidar bulduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Karanfil, “Vatandaşlarımızın stres atmak, arkadaşlarıyla beraber hoşça zaman geçirmek için okey, tavla, oyun kağıdı vb. oyunları oynadığı bu işyerlerimize uygulanan bu ağır yasaklarla ne yapılmak isteniyor inanın anlamış değiliz. Toplumumuzun her safhası belirli hijyen kurallarına uymak kaydıyla normalleşmesine rağmen neden birileri kahvehanelerinde bu normalleşme sürecine katılmasını istemiyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

Başkan Hacı Karanfil, “Yüzlerce insan aynı uçakta, aynı otobüste seyahat ederken, yüzlerce İnsan aynı plajda eğlenirken, binlerce insan AVM’lerdeki kapalı ortamlarda gününü geçirirken, binlerce işçi aynı kapalı fabrika ortamında çalışırken oluyor da aynı masada birbirine en az bir metre mesafe ile sabit oturan dört kişiden neden olmuyor. Bizde diğer meslek dalları gibi artık normalleşmek istiyoruz. Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz işyerlerimize gelmemekte bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır. Öte yandan bu zorlu süreçte işyerlerimizin kiraları, vergilerimiz, SGK primlerimiz, elektrik, su, personel, doğalgaz giderlerimiz devam etmekte olup, mevcut koşullar altında bu giderlerin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu sebeple çoğu esnafımız mülk sahipleri ile sıkıntı yaşamakta sürecin uzaması sıkıntıları içinden çıkılmaz bir hale sokmaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.