Kahvehane esnafı kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahvehane esnafı kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor

İHA

Malatya Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karanfil, diğer meslek dalları gibi artık normalleşmek istediklerini belirterek, "Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz işyerlerimize gelmemekte, bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır" dedi.

Kahvehane esnafı kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor

Malatya Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karanfil, diğer meslek dalları gibi artık normalleşmek istediklerini belirterek, “Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz işyerlerimize gelmemekte, bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır” dedi.
Yeni tip korona (Covid19) salgını nedeniyle şuanda oyun oynatılmasının yasak olduğu kahvehanelerde, işletme sahipleri bu yasağın esnetilmesini istiyor. 1 Haziran’da yeniden açılan ancak kağıt ve okey gibi oyunların oynatılmadığı kahvehane esnafları ortak bir açıklama ile bu yasağın kaldırılmasını istediler.
Soykan Parkında Malatya Kahveciler Esnaf Odası tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Oda Başkanı Hacı Karanfil, korona virüs karşısında alınan tüm tedbirlere uyduklarını belirterek, “Kahveci esnafımız yaşanan bu süreçte son derece mağdur edilmiş olup evinin geçimini bile sağlayamayacak hale gelmiştir. Normalleşme süreci kapsamında bütün meslek dallarına uygulanan kısıtlamalar kısmı olarak kaldırılmasına rağmen kahvehanelere uygulanan kısıtlama ve yasakların devam etmesini son derece manidar bulduğumuzu belirtmek isterim” dedi.
Karanfil, “Vatandaşlarımızın stres atmak, arkadaşlarıyla beraber hoşça zaman geçirmek için okey, tavla, oyun kağıdı vb. oyunları oynadığı bu işyerlerimize uygulanan bu ağır yasaklarla ne yapılmak isteniyor inanın anlamış değiliz. Toplumumuzun her safhası belirli hijyen kurallarına uymak kaydıyla normalleşmesine rağmen neden birileri kahvehanelerinde bu normalleşme sürecine katılmasını istemiyor” diyerek tepkisini dile getirdi.
Başkan Hacı Karanfil, “Yüzlerce insan aynı uçakta, aynı otobüste seyahat ederken, yüzlerce İnsan aynı plajda eğlenirken, binlerce insan AVM’lerdeki kapalı ortamlarda gününü geçirirken, binlerce işçi aynı kapalı fabrika ortamında çalışırken oluyor da aynı masada birbirine en az bir metre mesafe ile sabit oturan dört kişiden neden olmuyor. Bizde diğer meslek dalları gibi artık normalleşmek istiyoruz. Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz işyerlerimize gelmemekte bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır. Öte yandan bu zorlu süreçte işyerlerimizin kiraları, vergilerimiz, SGK primlerimiz, elektrik, su, personel, doğalgaz giderlerimiz devam etmekte olup, mevcut koşullar altında bu giderlerin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu sebeple çoğu esnafımız mülk sahipleri ile sıkıntı yaşamakta sürecin uzaması sıkıntıları içinden çıkılmaz bir hale sokmaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Derebeyleri Taraftarlar Derneği'nden 'resmi dernek biziz' açıklaması
YEREL HABERLER Derebeyleri Taraftarlar Derneği'nden 'resmi dernek ...
Derebeyleri Taraftarlar Derneği’nden açıklama
YEREL HABERLER Derebeyleri Taraftarlar Derneği’nden açıklama
Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü
Kızılay yönetiminden Bentli'ye ziyaret
YEREL HABERLER Kızılay yönetiminden Bentli'ye ziyaret
Malatya Büyükşehir yol çizgisine ağırlık verdi
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir yol çizgisine ağırlık verdi
Kayısı, bu sezon üreticisinin yüzünü güldürecek Yeni sezonda mahsüller pazara inmeye başladı
YEREL HABERLER Kayısı, bu sezon üreticisinin yüzünü güldürecek Yeni ...
Çınar, 'Anatolıa' takımını ağırladı
YEREL HABERLER Çınar, 'Anatolıa' takımını ağırladı
Spor Bilimleri Fakültesi’nde mezuniyet
YEREL HABERLER Spor Bilimleri Fakültesi’nde mezuniyet
'Bilim insanlarına kulak verilmeli, İstanbul Sözleşmesi devam ettirilmeli'
YEREL HABERLER 'Bilim insanlarına kulak verilmeli, İstanbul ...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde tercih günleri başladı Rektör Karabulut: "2. yılımızda 4 yeni fakülteye ilk öğrencilerimizi alıyoruz, öğrenci sayımız 2 katına çıktı"
YEREL HABERLER Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde tercih günleri ...
Kayısı çekirdeğinin ‘Güvenli Bitkiler’ listesinde
YEREL HABERLER Kayısı çekirdeğinin ‘Güvenli Bitkiler’ listesinde
Çınar, halı saha açılışında forma giydi
YEREL HABERLER Çınar, halı saha açılışında forma giydi
Yeşilyurt Belediyespor’dan transferde 11’inci imza
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’dan transferde 11’inci imza
Yeni Malatyaspor’da teknik adam arayışları sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da teknik adam arayışları sürüyor
Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanlığına atama
YEREL HABERLER AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanlığına atama
Telefonla dolandırıcılık şüphelisi, 85 saatlik görüntü izlenerek yakalandı
YEREL HABERLER Telefonla dolandırıcılık şüphelisi, 85 saatlik ...
Gondolda tehlikeli hareket yürekleri ağza getirdi
YEREL HABERLER Gondolda tehlikeli hareket yürekleri ağza getirdi
ESOB Başkanı Keskin’den Gevrek’e destek açıklaması
YEREL HABERLER ESOB Başkanı Keskin’den Gevrek’e destek açıklaması
Cep telefonu dolandırıcısı 85 saatlik görüntü izlenerek yakalandı
YEREL HABERLER Cep telefonu dolandırıcısı 85 saatlik görüntü ...
Eğitimde online dönemi
YEREL HABERLER Eğitimde online dönemi
Darende’de Covid-19 istişaresi
YEREL HABERLER Darende’de Covid-19 istişaresi
Asırlık Çınar çocuklarıyla gurur duyuyor
YEREL HABERLER Asırlık Çınar çocuklarıyla gurur duyuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X