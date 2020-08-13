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Kaçak kenevirden bir gözaltı

İHA

Malatya'da kaçak olarak ekilmiş kenevir bitkileri ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Kaçak kenevirden bir gözaltı

Malatya’da kaçak olarak ekilmiş kenevir bitkileri ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, Yeşilyurt İlçesine bağlı Çayırlı Mahallesinde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı.
Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada toplamda 63 kök kenevir bitkisi ve ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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