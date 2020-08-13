Yeni Malatyaspor, Jetmir Topalli'yi renklerine bağladı

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Taha AYHAN / MALATYA (DHA) Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki santrfor Jetmir Topalli'yi kadrosuna kattı.

Süper Lig'de kadrosunu yeni sezonda güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Kosova Milli Takımı'nda forma giyen santrfor Jetmir Topalli ile anlaşmaya vardı. Başkan Adil Gevrek'in katılımı ile düzenlenen imza töreninde Topalli kendisini sarı siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-08-13 23:25:23



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