TAF Yürüyüş Kupası yarışmasının birincisi Malatyalı sporcu oldu

Ankara’da yapılan TAF Yürüyüş Kupası yarışlarında rakiplerini geride bırakan Malatyalı sporcu Salih Korkmaz birinci oldu.
Ankara’daki Naili Moran Atletizm Pisti’nde yapılan TAF Yürüyüş Kupası yarışması, 9 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Kadınlarda 5 bin metre, erkeklerde ise 10 bin metre üzerinden yapılan müsabakaya 22 yürüyüşçü katıldı.
Kadınlar yarışında Avrupa U20 ikincisi Evin Demir, rahat bir müsabaka çıkararak açık farkla birinci oldu. Evin, 23:06.52’lik derecesiyle ilk sırayı elde ederken, Leyla Işık 26:29.40 ile ikinci, Seçil Akpınar da 26:55.67 ile üçüncü oldu.
Erkeklerde ilimiz sporcusu Doha 2019’un beşincisi ve Türkiye rekortmeni Salih Korkmaz, 41:21.97’lik performansıyla ipi göğüsleyen isim oldu. Şahin Şenoduncu, 42:14.45 yürürken, Mert Atlı da 42:23.11’lik derecesiyle üçüncülüğü aldı. İlimizin diğer sporcusu Mustafa Özbek ise 45:31:29 derecesi ile dördüncü oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.