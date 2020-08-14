Malatya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.
Malatya'da jandarma ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin Yeşilyurt ilçesindeki adresine operasyon düzenledi. Adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan ismi açıklanmayan 2 kişi, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-08-14 10:24:42
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