2 FETÖ üyesi yakalandı

Malatya’da, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ terör örgütünün Malatya'daki yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 2 şahıs, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saklandıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine Malatya İl Jandarma Komutanlığınca devam edildiği kaydedildi.
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