Malatya’da bir mahallede karantina kaldırıldı

Malatya’da bir mahallede, 14 gündür uygulanan karantina sona erdirildi.
Battalgazi İlçe Hıfzıssıha Kurulu'nun 29 Temmuz’da aldığı karar gereği, merkez ilçe Battalgazi Yenice Mahallesinde uygulanan karantina 12 Ağustos tarihinde Saat:16.00'dan itibaren kaldırıldı.
Sözü edilen mahallede filyasyon ekiplerinin yeni tip korona virüs (Covid19) taraması sonrasında mahallede virüslü hasta tespit edilmeyince karantina kaldırıldı.
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