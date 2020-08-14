Rektörlüğe tekrar atanan Kızılay: “Hedefim, üniversitemizi bugünkü seviyesinden daha yukarılara çıkarmaktır”

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’ne ikinci kez atanan Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Hedefim, üniversitemizi bugünkü seviyesinden daha yukarılara çıkarmaktır” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’nü 4 yıl yaptıktan sonra ikinci dönem için tekrar aday olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tekrar 4 yıllığına ikinci kez rektör olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kendisinin ikinci kez rektör olarak atanmasını memnunlukla karşıladığını bildirdi.

Kendisinin ikinci kez rektör olarak atayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “ilk dönemde yaptıklarım ortada. Üniversiteyi belirli bir seviyeye getirdiğimi düşünüyorum. İkinci dönemimde de hedefim, üniversitemizi bugünkü seviyesinden daha yukarılara çıkarmaktır” ifadelerini kullandı.

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