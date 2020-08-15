Malatya caddelerinde Covid-19 temizliği

Son günlerde Dünya genelinde büyük bir artış gösteren Covid 19 salgınına karşı Türkiye genelinde yeni tedbirler alınıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi vatandaşları bu salgına karşı daha dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarırken, alınan tedbirlere harfiyen uymaları noktasında da gerekli fedakarlıkta bulunmalarını istiyor. Bu bağlamda Malatya Büyükşehir Belediyesi de çalışmalarını yüksek tedbirlerle devam ettiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Malatyalıların daha sağlıklı ve hijyen bir ortamda yaşamalarını temin etmek amacıyla çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde bulunan cadde ve sokaklarda yol ve kaldırımlar ilaçlı sularla yıkanarak hijyen bir ortam sağlanması için çalışılıyor.

Sosyal Mesafe, Maske ve Hijyen kurallarına vatandaşların uymaları konusunda kısa bir açıklama yapan Atık Yönetimi ve Şube Müdürü Şaban Aşıcı, “Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanımız içerisinde bulunan cadde ve sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşlarımız için daha sağlıklı bir ortam oluşturmak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız belirtilen sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarıdır. Eyer bu kurallara uyarsak bu salgını hep birlikte daha kısa sürede atlatırız” dedi.

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