Depremde hasar gören bina, yıkım sırasında çöktü

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında, Malatya'da hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Bugün yapılan yıkım çalışmalarında, 6 katlı apartmanın aniden çökmesi, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonrasında, Malatya'da tespit edilen ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi'nde 6 katlı apartmanın iş makineleriyle yıkımı sırasında, çökme meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, bina büyük gürültüyle çöktü. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-08-15 17:55:04



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