

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Yeni Malatyaspor'da ikinci başkan Selim Pilten'in ardından, yönetim kurulu üyesi Erdal Gündüz de istifa etti.

Süper Lig'de geçen sezonu 16'ncı sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor'da ikinci istifa yaşandı. İkinci başkan Selim Pilten'in istifa ettiği yönetim kurulunda bu kez de altyapı sorumlusu Erdal Gündüz ayrıldı. Gündüz yaptığı açıklamada, "Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu üyeliğimden ve altyapı sorumluluğumdan bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-08-15 20:52:11



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