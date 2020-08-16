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Bir yılda 430 aileye rehberlik ve danışmanlık hizmeti verildi

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü bünyesinde kurdukları Aile Rehberlik Ve Danışmanlık Hizmetleriyle, başvuru yapan ailelere rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ulaştırdıklarını söyledi.

Bir yılda 430 aileye rehberlik ve danışmanlık hizmeti verildi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü bünyesinde kurdukları Aile Rehberlik Ve Danışmanlık Hizmetleriyle, başvuru yapan ailelere rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ulaştırdıklarını söyledi.

Yeşilyurt’ta yaşayan tüm vatandaşların mutlu, huzurlu ve refah içerisinde yaşaması adına toplumda farkındalık oluşturan projelerine bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Aile Rehberlik Ve Danışmanlık Merkezimizi ailelerin ve aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek, aile içi ilişkileri, toplumsal yaşama uyumları ve ailenin her türlü işlevinin yerine getirilmesi amacıyla kurduk. Alanında uzman sosyologlarımız tarafından Sosyal Yardım İşlerimize başvuru yapan ailelerimize ailevi, hukuki, psikolojik ve farklı birçok konuda rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini büyük bir titizlikle ulaştırmaktayız. Bir yıl içerisinde başvuru yapan 430 ailemize ücretsiz hizmetlerimizi ulaştırdık. Mutlu bir toplumun temeli mutlu bir aileden geçer. Aile içinde mutluluğun temeli de sağlıklı iletişimden geçer. Şimdiye kadar bu merkezimizde ihtiyaç duyan herkese ücretsiz olarak sosyolojik ve psikolojik destek verdik. Bu hizmetimizden yararlanan çoğu vatandaşımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. ‘Mutlu İnsanların Şehri; Yeşilyurt’ diye başlattığımız bütün yatırımlarımız ve projelerimizle hemşehrilerimizin mutlu, huzurlu ve refah içerisinde yaşamasını hedefliyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ücretsiz olarak sunduğumuz psikolojik destek ve danışmanlık hizmetimizle vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip çözüm üretmeye çalışıyoruz. Aile kavramı bizim için çok özeldir, ailelerimizi ne kadar güçlendirir ve aile bireyleri arasındaki iletişimi ne kadar güçlü temellere yerleştirirsek millet ve devlet olarak ta o denli güçlü oluruz. Biz halkımızın mutlu olması için gereken ne varsa yapıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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