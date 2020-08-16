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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19 hastalarını 3’lü ekip takip edecek

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, yeni tip korona virüs ( Covid19) hastalarını, muhtar, imam ve öğretmenden oluşan 3'lü ekip takip edecek.

Covid-19 hastalarını 3’lü ekip takip edecek

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, yeni tip korona virüs ( Covid19) hastalarını, muhtar, imam ve öğretmenden oluşan 3’lü ekip takip edecek.
Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye’de de daha fazla yayılmaması için önlemler alınan Covid19 vakaları konusunda çalışmalar sürüyor. Türkiye’de, yeni tip korona virüs ( Covid19) hasta sayısının fazla olduğu 5 il arasında bulunan Malatya’da vaka sayısının azaltılması için kararlar alınıyor.
65 yaş üstü vatandaşların 10.0017.00 saatleri arasında dışarı çıkmaları kısıtlanan, kapalı yerlerdeki düğünlerde ikramların yasaklandığı Malatya’da, her geçen gün Covid19 ile ilgili kararlara yenileri ekleniyor.
Covid19 hastalarını 3’lü ekip takip edecek
Yeşilyurt ilçesi Kaymakamlığı tarafından ilçeye bağlı muhtarlara mesaj çekilerek, “ Muhtarlara gönderilecek vaka listesine göre, muhtar, cami imamı ve Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek öğretmen ile birlikte Covid19 hastası olan tüm evler ziyaret edilip, evde var ya da yok durumuna göre çizelge düzenlenecek. Karantina bitiminde çizelgeler kaymakamlığı muhtarlar tarafından teslim edilecek” denildi.
Muhtar, imam ve öğretmenden oluşan 3’lü ekibin, Covid19 hastalarını 14 gün süren karantina boyunca her gün evlerinde takip edip, çizelge dolduracakları kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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