Malatya jandarmadan yoğun korona mesaisi

Son dönemde Covid19 vakalarının arttığı Malatya'da jandarma ekipleri halkı hem bilinçlendirme hem de kurallara uyması noktasında yoğun mesai harcıyor.

Malatya'da artan pozitifli vaka sayıları sonrasında Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yoğun mesai harcıyor. Jandarma sorumluluk sahasında yer alan düğünler başta olmak üzere mesire alanları ile umuma açık yerlerde gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlara covid 19 tedbirleri hatırlatılıyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını da denetleyen ekipler, maske de dağıtıyor.

Yol kontrol noktalarında da denetimleri arttıran jandarma ekipleri, sürücüleri ve yolcuları kurallara uymaları noktasında uyarıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.